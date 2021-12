Polícia Militar intensifica ações de policiamento, em Iranduba

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 8ª Companhia Independente (CIPM), está intensificando as ações de policiamento, em Iranduba (a 27 quilômetros da capital), na Região Metropolitana, durante todo o fim de semana. As ações operacionais foram deflagradas desde a noite de sexta-feira (10/12), empregando todo o efetivo de policiais militares lotados na 8ª CIPM.

Conforme o comando da unidade militar do município, as ações estratégicas têm por objetivo garantir a efetiva sensação de segurança aos moradores e visitantes da cidade. Dentre as ações estão a execução de incursões em todos os bairros localizados na sede do município, bem como a montagem de barreiras policiais, tanto na área urbana quanto na zona rural da cidade.

As ações operacionais contam com apoio da população irandubense, que adquire tranquilidade a partir do trabalho desenvolvido pela Polícia Militar.

“Ficamos bem mais tranquilos quando vemos medidas assim, e eu não me importo em ser parado em uma barreira policial porque sei que é para garantir a segurança de todos”, afirmou um dos condutores abordados, que teve a identidade preservada.