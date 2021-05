Polícia Militar homenageia as mães funcionárias e policiais

Os policiais militares do Comando de Policiamento da Área centro-oeste (CPA centro-oeste) realizaram, nesta sexta-feira (14), na sede da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), localizada no conjunto Hileia, um café da manhã em homenagem às mães, em especial as policiais femininas e as funcionárias civis.

O evento comemorativo contou com a presença do comandante do CPA centro-oeste, tenente-coronel PM Augusto César, e do efetivo feminino da 10a Cicom, 17ª Cicom e CPA centro-oeste e funcionárias civis.

Durante o café da manhã, as homenageadas receberam certificados para ressaltar o exemplo de mãe e profissionais que são, reforçando a importância de uma base familiar, além de destacar e enaltecer a figura materna no desenvolvimento dos filhos.

O Tenente-coronel PM, Augusto César, aproveitou a oportunidade para transmitir a mensagem como forma de demonstrar o valor das policiais, bem como às funcionárias civis que trabalham nas respectivas Unidades Operacionais.

“Essa homenagem é a forma que o CPA centro-oeste tem de demonstrar o carinho e reconhecer a importância que essas guerreiras têm ao realizar seus trabalhos da melhor maneira possível pelos nossos quartéis”. Declarou

