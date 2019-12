Polícia Militar entrega mais de 1 mil brinquedos às crianças de Manaus

Durante a manhã desta terça-feira (24/12), a Diretoria de Promoção Social (DPS) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizou a entrega de mais de 1 mil brinquedos aos Comandos de Policiamento de Áreas (CPAs). A distribuição ocorreu no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado no bairro Aleixo, zona sul da capital.

Participaram da entrega, representantes do CPA Norte, CPA Sul, CPA Leste, CPA Oeste, CPA Centro-oeste, CPA Centro-sul, além de representantes da Força Tática e Rocam.

De acordo com o diretor da DPS, coronel César Gomes, “hoje o dia é de celebrar a paz, o amor ao próximo, e a Polícia Militar está fazendo a parte dela. Que possamos amar uns aos outro e desejar um feliz Natal a todas às famílias do Amazonas”.

O coronel César Gomes explicou que cada Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fará a entrega dos brinquedos recebidos às crianças carentes da área onde atua.

Comentarios