Polícia Militar apreende carga de madeira ilegal em Manaus

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) apreenderam, na sexta-feira (21), um caminhão de carroceria alongada Ford Cargo 1517, de placa NAJ-6831, que transportava cerca de 15 metros cúbicos de madeira serrada. A apreensão ocorreu durante ação do Programa Amazonas Mais Seguro, do Governo do Estado, na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

O responsável pela carga e condutor do veículo, ao ser abordado, não apresentou o Documento de Origem Florestal (DOF), em razão do que recebeu voz de prisão por transporte de madeira ilegal. Ele foi conduzido, juntamente com o caminhão e a carga, à Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema).

O Comando e o Batalhão de Policiamento Ambiental informam à população que realizar o transporte de produto florestal, sem o Documento de Origem Florestal (DOF), configura crime ambiental.

*Com assessoria