Polícia mata líder de facção que chefiava ataques ao RN

A Polícia Federal confirmou que a Força-Tarefa de Segurança Pública de Mossoró foi recebida por tiros e matou um dos líderes de facção acusado de ser responsável por coordenar ataques naquele município do sertão do Rio Grande do Norte. O confronto ocorreu na manhã desta terça-feira (21), em Icapuí, no Ceará.

Segundo a PF, Francisco Allison de Freitas, mais conhecido como “Nazista”, tinha 29 anos e foi morto após confronto com equipes que buscavam prendê-lo, em ação conjunta com Polícia Civil (DIVIPOE), Polícia Penal e Polícia Militar do Ceará. Ao ser abordado, ele efetuou diversos disparos contra os policiais, que reagiram, o que ocasionou a morte do investigado.

“De acordo com as investigações das equipes da Segurança Pública, o suspeito era uma das lideranças da facção criminosa com atuação em presídios do estado, sendo responsável por coordenar os ataques no município de Mossoró/RN”, disse a PF.

O delegado Alex Wagner informou ao G1 que o criminoso conhecido como “Nazista” chefiavaa facção criminosa em Mossoró. E estava escondido em um sítio na divisa entre os municípios de Tibau e Icapuí, no Ceará.

Antes do confronto fatal, a Polícia Civil havia apreendido cerca de 100 litros de gasolina e munições, em um lava-jato da cidade de Mossoró, um dos endereços do acusado.

A localização do suspeito foi possível em ação interagências, com a ajuda do Laboratório de Operações Cibernéticas – CIBERLAB/DINT da SENASP/MJSP, das Forças-Tarefa SUSP/Mossoró, Paraíba e Natal, de Combate ao Crime Organizado.

E faz parte de um conjunto de operações integradas e coordenadas pela SENASP/MJSP e SESED/RN, para reprimir a atuação de facções criminosas no Estado do Rio Grande do Norte.

Além da PF, PM, PC, as ações das Forças-Tarefa contra os ataques no RN têm participação da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretarias de Administração Penitenciária (SEAP), Secretarias de Segurança Pública e Defesa Social e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).