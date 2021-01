Polícia Federal publica edital de concurso com 1,5 mil vagas

O Diário Oficial da União (DOU) publicou nesta sexta-feira (15) o edital do concurso para a Polícia Federal (PF). No total, serão ofertadas 1.500 vagas para os cargos de agente, escrivão, papiloscopista e delegado. Os interessados deverão se inscrever no site. Os salários iniciais variam de R$ 12 mil a R$ 23 mil. As inscrições terão início em 22 de janeiro e terminam no dia 9 de fevereiro.

Os valores da inscrição variam conforme a carreira: R$ 180 para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista e R$ 250,00 para delegado. O pagamento deverá ser efetuado até 3 de março.

Candidatos que desejam solicitar a isenção da taxa de inscrição poderão fazê-lo em link específico no site da banca organizadora, no período das inscrições.

Além das 1.500 vagas, o certame ainda vai reservar 500 vagas para a formação de cadastro de reserva.

O concurso será composto por provas objetiva e discursiva, além de demais etapas: teste de aptidão física, avaliação médica, avaliação psicológica e outras.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para 21 de março de 2021. (ABr)

Comentarios