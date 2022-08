Polícia Federal faz buscas contra empresários bolsonaristas

BRASÍLIA — Após o portal ‘Metrópoles’ revelar o compartilhamento de mensagens golpistas sendo enviadas por empresários em um aplicativo de conversas, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal cumpra mandados de busca e apreensão em endereços desses empresários.

São alvos da operação desta terça-feira (23):

Afrânio Barreira Filho;

Ivan Wrobel;

José Isaac Peres;

José Koury;

Luciano Hang;

Luiz André Tissot;

Marco Aurélio Raymundo;

Meyer Joseph Nigri.

Os mandados são cumpridos em cinco estados diferentes: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará.

Os oito empresários são apoiadores declarados do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que também é candidato à reeleição. No conteúdo das mensagens, eles defendiam um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula (PT), também candidato à Presidência, vença as eleições de outubro.

Por iG