Polícia Federal cumpre mandados em condomínio de luxo de Manaus

A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira (9) a segunda fase ostensiva da operação “Carga Viva 2”, que investiga crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro de uma organização criminosa que atua no Amazonas.

Ao todo estão sendo cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, dois de prisão temporária e seis de prisão preventiva, as ações acontecem nas cidades de Manaus/AM, São Paulo/SP e Fortaleza/CE.

Na capital amazonense, os agentes federais cumpriram mandados em um condomínio de luxo, localizado na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte, onde foram apreendidos, pelo menos, cinco carros. Os veículos foram levados para a sede da Superintendência da PF, no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste.

Veja vídeo:

O foco principal da investigação nesta fase é a movimentação financeira e patrimonial do grupo criminoso, que traz indícios da prática de lavagem de dinheiro. Se condenados, os investigados podem responder pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, cujas penas podem somar mais de 20 anos de prisão.

O nome da operação refere-se à carga usada pelo grupo para despistar as autoridades de estarem transportando drogas. A investigação é conduzida em três cidades: Manaus, Fortaleza e São Paulo e teve início após a prisão em flagrante de duas pessoas no interior do Rio Grande do Norte trazendo drogas vindas de Manaus.

