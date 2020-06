Polícia fecha casa de prostituição no São Jorge, prende casal e resgata adolescentes

Três pessoas foram presas, no início da noite desta sexta-feira (19/6), em Manaus, suspeitas de exploração sexual. A prisão aconteceu após uma ligação anônima informando que havia uma casa de prostituição funcionando no bairro São Jorge, zona Oeste. Entre os presos há um casal, apontado como responsável pelo local. Duas adolescentes foram resgatadas pela polícia no imóvel.

De acordo com a polícia, a denúncia informava que adolescentes eram exploradas sexualmente na casa de prostituição.

Equipes das polícias Civil e Militar foram até o local e fecharam o cerco. De acordo com a polícia, a casa funcionava como local de prostituição há, pelo menos, dois meses.

Conforme as investigações, a ‘casa de massagem’, como era conhecida, funcionava anteriormente no bairro da Raiz, na zona Sul de Manaus.

A operação foi coordenada pela titular da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (Depca), Joyce Coelho, e pelo delegado Paulo Benelli.

Computadores, recibos e outros documentos que podem comprovar a prática criminosa foram apreendidos durante a ação policial. Todo material apreendido e os detidos foram levados para a Depca.

FONTE: PMS

