Polícia está próxima de elucidar morte da diretora do Tribunal do Trabalho

MANAUS — A Polícia deve apresentar nas próximas horas, as conclusões sobre a morte da servidora federal do Tribunal Regional do Trabalho, Silvanilde Ferreira Veiga, assassinada no sábado (21). Policiais que estão investigando o caso, disseram, na condição de anonimato, que a filha da vítima, Stephanie e o namorado dela, Igor Gabriel Melo e Silva são os principais suspeitos e que a vítima teria feito um empréstimo de R$ 300 mil para atender necessidades do genro que não estaria muito bem das finanças.

FONTE: Portal Único