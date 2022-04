Polícia de Nova York aponta suspeito por tiroteio em metrô e paga recompensa

NOVA YORK, EUA — As autoridades de Nova York divulgam foto do suspeito do tiroteio em uma estação de metrô, no Brooklyn, e oferecem recompensa de US$ 50 mil para quem tiver informações do paradeiro do homem.

Frank James, de 62 anos, é apontado como o possível atirador. De acordo com a polícia de Nova York (NYPD), o homem alugou uma van U-Haul, que foi ligada ao atentado da estação da Rua 36, no bairro de Sanset Park, nesta terça-feira (12).

O veículo foi encontrado próximo à estação atingida e liberado pelo esquadrão antibombas da polícia. O trabalho da perícia ainda vai vistoriar a van, alugada no estado da Filadélfia, onde Frank possui endereço registrado.

Antes de realizar os disparos, o atirador lançou uma bomba de gás que dificultou a visualização da ação. Ele conseguiu fugir do local, deixando 29 pessoas hospitalizadas, entre baleados, pisoteados e pessoas que inalaram o gás.