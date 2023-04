Polícia de MG teria vazado fotos da necrópsia de Marília Mendonça, segundo família da artísta

A família da cantora Marília Mendonça planeja entrar com uma ação judicial em busca de esclarecimentos e indenização pelo vazamento de fotos do cadáver da artista. As imagens, registradas pelo Instituto Médico Legal de Minas Gerais após o acidente aéreo que a matou, foram compartilhadas na internet, configurando um crime previsto pelo Código Penal. Os primeiros indícios apontam que as imagens foram captadas de um computador dentro de uma unidade policial e uma investigação interna já está em curso.

A mãe da cantora, Ruth Moreira, afirmou que está faltando justiça e que os culpados pelo crime devem ser encontrados e punidos. A Polícia Civil mineira anunciou que está realizando levantamentos para identificar todos os acessos ao laudo do IML e que instaurou um procedimento administrativo para apurar os fatos assim que tomou conhecimento do vazamento das fotos. A polícia afirmou que não coaduna com esses acontecimentos e está empenhada em esclarecer e responsabilizar os envolvidos.