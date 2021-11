Polícia Civil procura indivíduo envolvido em furto de veículos

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Erick dos Santos da Cruz, de 25 anos, pelo crime de furto qualificado de veículos.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da DERFV, Erick e mais uma comparsa, identificada como Ingrid Isabela dos Santos, de 28 anos, que já foi presa pela polícia nesta sexta-feira (04/11), furtaram vários veículos da cidade de Manaus, e remeteram para o estado do Pará.

Entre os veículos furtados estão um caminhão da marca Volkswagen, modelo VW 24250; um veículo Ford, modelo Ka; um trator da marca New Holland, modelo TL 80, e um trator modelo W20, estilo Pá Carregadeira.

O mandado de prisão temporária em nome da Erick foi expedido no dia 25 de outubro deste ano, pelo juiz Rafael da Rocha Lima, da Central de Inquéritos.

Disque-denúncia

O delegado solicita a quem tiver informações acerca da localização do infrator, que entre em contato pelo número (92) 99962-2442, o disque-denúncia da unidade especializada, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.

