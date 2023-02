Polícia Civil deflagra Operação Êxodo e realiza transferência de detentos

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Ipixuna (a 1.367 quilômetros de Manaus), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), deflagrou, no domingo (05), por volta das 13h, a Operação Êxodo e realizou a transferência de cinco detentos, que estavam custodiados naquele município, para unidade prisional da capital amazonense.

De acordo com o investigador Robertson Abecassis, gestor da 67ª DIP, os indivíduos respondem pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

“Desde dezembro de 2022 as equipes da PC-AM e PMAM estavam acompanhando de perto alguns detentos que estavam tentando dar continuidade a algumas condutas delituosas. Eles estavam persuadindo externos para obter aparelhos celulares e substâncias entorpecentes”, disse Robertson.

Ainda conforme a autoridade policial, foram realizadas três revistas na cela em que eles estavam, e mais uma no dia da transferência, ocasião em que foram encontrados três aparelhos celulares, dois carregadores, dois estoqueares (espécie de punhal) e uma porção de substância entorpecente.

“Ao total foram apreendidos, em média, 15 aparelhos celulares, durante todas as visitas que fizemos, e esses objetos seriam usados para dar continuidade ao tráfico de drogas”, ressaltou a autoridade.

Procedimentos

Com base nas condutas, foi solicitada à Justiça a transferência dos presos para uma unidade prisional de Manaus.

Realizada a condução, eles ficarão custodiados no presídio, à disposição do Poder Judiciário.