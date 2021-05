Polícia catarinense identifica autor de chacina em creche

A Polícia Civil confirmou a identidade do autor do ataque registrado em uma creche na manhã desta terça-feira (4) em Saudades, no Oeste de Santa Catarina. Cinco pessoas morreram após o crime. Segundo o delegado, o jovem tinha perfil mais quieto e não costumava sair muito de casa. “Era um rapaz mais “quietão”, frisou o delegado.

O autor foi identificado como Fabiano Kipper Mai, 18 anos. De acordo com o delegado Jerônimo Marçal Ferreira, ele invadiu a Escola Infantil Pró-Infância Aquarela e feriu a professora na entrada da unidade. Ela teria então corrido para a sala onde estavam quatro crianças, todas menores de dois anos. Além deles, o suspeito atacou uma agente de saúde que fazia um trabalho no local no momento do crime.

Na casa do suspeito, a polícia encontrou o computador que deverá ser analisado pela polícia, as embalagens das duas facas utilizadas no crime e cerca de R$ 11 mil em espécie. Conforme o relato dos pais à polícia, ele trabalhava e o valor estava sendo guardado. Os motivos, no entanto, não foram informados.

Ameaçou bombeiros

“Prestamos os primeiros socorros e o conduzimos até o hospital. A cidade de referência [para atendimento] é Pinhalzinho, já que não tem hospital na cidade de Saudades. Durante o deslocamento, a todo instante, ele seguiu ameaçando a vida dos nossos bombeiros”, relatou o tenente coronel Parizoto, comandante do batalhão do Corpo de Bombeiros de Chapecó.

