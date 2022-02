Polícia busca envolvidas em homicídio de sargento do Exército

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita colaboração na divulgação das imagens de Kayandra Pereira Castro e Kayanne Castro Pinheiro dos Santos, de idades não identificadas, pelo envolvimento na morte do sargento do Exército Brasileiro (EB) Lucas Ramon Guimarães, que tinha 29 anos.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, as mulheres tiveram participação secundária no homicídio que vitimou o sargento. O crime ocorreu no dia 1º de setembro de 2021, em uma cafeteria, de sua propriedade, localizada no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus.

“Kayandra e Kayanne colaboraram na busca pelo executor do delito, um indivíduo identificado como Silas Ferreira da Silva, de 26 anos, preso no dia 22 de novembro de 2021 pelas nossas equipes. Por isso, solicitamos a divulgação das imagens para que possamos encerrar este caso de comoção pública”, disse o delegado.

Disque-denúncia

O titular da DEHS pede que quem tiver informações acerca da localização do suspeito, entre em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou para o 181, da SSP-AM. “A identidade do informante será preservada”, garante a autoridade policial.

