Polícia apreende cocaína avaliada em R$476 mil em Coari

Na última quinta-feira (25), policiais militares da Base Fluvial Arpão apreenderam nove tabletes de cocaína avaliada em R$476 mil no município de Coari, no interior do Amazonas. A apreensão foi feita por volta das 19h durante patrulhamento fluvial no rio Solimões.

Os policiais abordaram uma embarcação e, durante a revista, o cão policial farejou a carga de drogas, que pesava aproximadamente 9 quilos.

O caso foi encaminhado para a delegacia do município, onde será investigado para identificar e prender os responsáveis pelos entorpecentes.