Polícia apreende 800 quilos de pescado ilegal vindo de Codajás

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) e Canil, por meio da Operação “Hórus”, apreenderam, na manhã do último sábado (24), 800 quilos de pescado das espécies pirarucu e tambaqui, que se encontram no período do defeso.

O pescado foi localizado por volta das 7h, no rio Solimões, em uma embarcação que vinha de Codajás, município distante 240 quilômetros de Manaus.

O responsável pelo pescado não apresentou nenhum documento que comprovasse a legalidade do produto. Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao 1⁰ Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos legais cabíveis.

Comentarios