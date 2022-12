Pode isso? Filho de Neymar faz “vaquinha” para comprar presente

Davi Lucca, filho de Neymar, está dando o que falar nas redes sociais. Acontece que o rapaz resolveu fazer uma vaquinha com familiares para comprar uma impressora 3D. Sua mãe, Carol Dantas, postou no Instagram um registro de algumas das contribuições que o menino de 11 anos ganhou de seus parentes para ajudar a pagar a compra.

Carol e Neymar viveram um breve affair em 2010, e se mantém bons amigos. Em dezembro de 2017, ela começou a namorar Vinicius Martinez. Em 2019, eles anunciaram que estavam esperando o primeiro filho juntos, Valentin.

Acontece que Neymar virou alvo de críticas por conta da vaquinha promovida pela criança. Vários internautas criticaram o jogador, já que ele é milionário, e Davi não precisaria pedir dinheiro a outras pessoas para fazer a aquisição da impressora 3D.

“Se o filho do Neymar tá tendo que fazer vaquinha, eu vou ter é que ir pra esquina desse jeito”, disse um perfil no Twitter. “E ae Neymar, que papo e esse do seu filho ter que fazer vaquinha para comprar um presente.. tá maluco !!!”, disparo outro. “O Neymar sendo bilionário e deixando o filho fazer uma vaquinha pra comprar uma impressora 3D”, adicionou mais um.