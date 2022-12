PMs são afastados após quatro pessoas serem encontradas mortas dentro de carro na AM-010

Na manhã de quarta-feira (21), dois homens e duas mulheres, identificados como Diego Máximo Gemaque (33 anos), Lilian Daiane Máximo Gemaque (31), Alexandre do Nascimento Melo (29) e Valéria Luciana Pacheco da Silva (22), no ramal Água Branca, no quilômetro 32 da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara.

O carro abandonado em que os corpos estavam era de modelo Onix, na cor branco, com placa de número QZO3B24.

De acordo com informações da polícia, as vítimas foram mortas a tiros e estavam usando balaclavas na cabeça e com as mãos amarradas. No local, próximo ao veículo, várias cápsulas de bala foram encontradas no chão.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra as vítimas sendo paradas e revistadas por policiais da Rocam momentos antes de serem mortas.

Nas imagens, é possível ver Lilian e Valéria sendo revistadas na parede enquanto outros policiais revistavam o carro, o mesmo em que os corpos foram encontrados.

Em nota, Polícia Militar do Amazonas afirmou que os policiais envolvidos na vistoria foram afastados de suas funções até que as investigações sobre o caso sejam concluídas.

Veja a nota na íntegra:

“Após tomar conhecimento das imagens da abordagem da Rocam que circulam na internet, o Comando da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) determinou à Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) a imediata instauração de um procedimento investigatório para apuração dos fatos.

Para efeitos de plena transparência, os policiais foram afastados de suas funções até que se concluam as investigações.”

Assista ao vídeo da vistoria: