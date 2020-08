PMs morrem durante operação policial na região de Nova Olinda

Uma operação policial, com cerca de 21 homens, na comunidade da Terra Preta, no rio Abacaxis, em Nova Olinda, terminou na tragédia. Dois policiais foram feridos e dois mortos na tarde desta segunda (3/8). Moradores – ou integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) – haviam atirado num pescador.

A polícia foi até lá para desarmar a comunidade, mas foi recebida à bala. “O comandante da PM, coronel Norte, já viajou para o local e não vamos economizar esforços para resolver isso”, disse o secretário estadual de Segurança, coronel PM Louismar Bonates.

Em Nova Olinda, para onde os policiais foram levados, a população foi para a frente do hospital. Fala-se que cinco dos atacantes ficaram feridos no rio Abacaxis, mas essa informação não foi confirmada. Os mortos seriam o cabo C. Souza e o sargento M. Vagner. Os feridos foram o tenente Molaiz e o cabo Rocha.

O próprio superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Silva Saraiva, entrou em contato com a Secretaria de Segurança (SSP) oferecendo ajuda. A PF não estava envolvida, até então, na operação. “É uma questão de honra para nós não deixar passar isso em branco”, reafirmou Bonates.

Restam poucas dúvidas, para a polícia, de que se trata de integrantes do CV, tentando dar proteção aos produtores de maconha. A inteligência da SSP tem informação de que isso está ocorrendo em outros rios. “Não vamos mais permitir esse fechamento de rios e lagos por comunitários ou bandidos travestidos de comunitários. Eles que façam acordos de pesca e ajam dentro da legalidade. Receber pescadores a tiros não é algo que possamos tolerar”, disse Bonates.

Rio Abacaxis

O confronto no rio Abacaxis começou quando um grupo de pescadores foi rechaçado por ditos moradores, na semana passada. Um deles, o secretário-adjunto do Fundo de Promoção Social (FPS), do Governo do Estado, Saulo Moisés Rezende da Costa, foi alvejado no ombro.

O grupo teve que retornar às pressas para Manaus e fez a denúncia do ocorrido, no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A partir daí, a SSP preparou uma ação das polícias Civil e Militar para ir até o local e desarmar os agressores. A operação, sigilosa, começou no amanhecer de sábado e culminou com a troca de tiros desta segunda (03/07).

ATUALIZAÇÃO:

Com relação a episódiono rio Abacaxi, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) emitiou nota a respeito. Confira abaixo:

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informa que, na noite desta segunda-feira (03/08), enquanto realizavam ação no município de Nova Olinda do Norte, equipes da Companhia de Operações Especiais (COE) e do Batalhão Ambiental da Polícia Militar foram alvos de um ataque no rio Abacaxis. Dois policiais militares foram mortos e outros dois estão feridos.

O secretário de segurança pública, coronel Louismar Bonates, determinou a adoção de todas as medidas para o resgate dos militares. Os dois policiais que ficaram feridos, um no braço e outro no pescoço, receberam os atendimentos médicos e estão vindo para Manaus.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, embarca com reforço para nova operação policial na região, nesta terça-feira (04/08).

