PMs e um civil são detidos por extorsão e assalto a garimpeiros em Maraã

Quatro policiais militares (PMs) e um suspeito foram presos sábado (9), em lanchas da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), no município de Maraã (a 640 km de Manaus).

O grupo foi detido suspeito de assaltar e extorquir garimpeiros da região. Conforme a polícia do município, eles foram presos após a população desconfiar da movimentação das lanchas no local.

Segundo o comandante do 3º GPM, sargento Salviano, os policiais apresentaram uma ordem de serviço falsa da delegacia de Tefé, procurando justificar a presença na região.

Lanchas

“A gente pegou eles aqui. A população avistou as lanchas da SSP com ele todos fardados. Resolvemos abordar. Eles estavam todos armados. São eles que assaltavam os garimpos, tomavam ouro. Eles são assaltantes esses PMs”, disse um policial militar que participou da operação, mas não foi identificado.

Os presos e as duas lanchas com o símbolo da SSP-AM foram levados de barco para Tefé, a 192 km de distância, e permanecem na 5ª Delegacia Regional da Polícia Civil, onde ficarão à disposição da Justiça.

Corregedoria

Em nota, a SSP informou que foi aberto pela Corregedoria-Geral do Sistema, em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) procedimento administrativo disciplinar para investigar a conduta dos policiais em questão, que ficarão afastados das suas funções até o encerramento das investigações e à disposição da justiça.

“O Governo do Amazonas reforça que não compactua com quaisquer desvios de conduta de policiais e demais servidores, seja do Sistema de Segurança Pública ou qualquer outro órgão estadual, tendo o dever legal de apurar o fato”, diz a nota.