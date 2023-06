Plataformas de Monitoramento Elevadas são instaladas na área do entorno do Bumbódromo, em Parintins

Nesta quarta-feira (28/06), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Gestão e Planejamento Integrado (Seagi), instalou duas Plataformas de Monitoramento Elevadas (Poes), que estão localizadas na praça da igreja e em frente do Bumbódromo, em Parintins.

O serviço vai funcionar 24 horas por dia e será integrado na base do Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L), onde os controladores acompanham as câmeras de segurança em tempo real. De acordo com o Coronel Almir Cavalcante, secretário Executivo da Seagi, o monitoramento é um dos pontos-chave para a garantia e prevenção da segurança no festival.

“Essas duas plataformas estão instaladas em pontos estratégicos para que o nosso CICC-L possa ter o controle das ações no entorno do Bumbódromo. Isso tudo somado a todas as câmeras instaladas pela Seagi no perímetro do festival que vão acrescentar ainda mais as nossas operações”, completou o secretário.

As duas plataformas já estarão em operação durante a Festa dos Visitantes, nesta quinta-feira, (29/06), onde vão auxiliar nas ações dos mais de 40 órgãos das três esferas que compõem o CICC-L.