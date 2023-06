Pix automático começará a valer em abril de 2024

Um novo sistema de pagamentos ligados ao Pix começará a funcionar em abril de 2024, segundo informações do Banco Central. Chamada de “Pix automático”, a modalidade vai permitir que clientes quitem despesas recorrentes sem precisar autenticar cada transação.

Será uma espécie de débito automático que pode funcionar para contas de consumo, como água, luz e telefone, e diversos outros boletos, sem que seja necessário fazer o cadastro do débito no banco em que se tem conta e na empresa fornecedora do serviço.

Para ter acesso à modalidade, no entanto, o usuário terá de autorizar a medida.

Empresas de qualquer segmento e de todos os tamanhos que necessitem de pagamentos periódicos poderão usar o produto. Haverá pagamento de tarifas apenas por parte da companhia que receberá o Pix automático, mas os valores ainda não foram detalhados.

Segundo o Banco Central, a novidade vai ampliar as alternativas disponíveis para que empresas recebam seus pagamentos feitos de forma frequente pelos usuários. Além disso, a autoridade monetária afirma que, como nos demais serviços ligados ao Pix, a segurança, a praticidade e a flexibilidade são os principais pilares.

Atualmente, o débito automático depende de convênios entre as instituições. Ou seja, a empresa que aceita o débito precisa ter convênio com o banco no qual o cidadão é cliente. É preciso ainda cadastrar a conta que entrará em débito automático tanto na empresa quanto no banco, o que exige certa burocracia.

Com isso, custos ficam elevados, o que faz com que empresas menores não consigam oferecer o serviço de pagamento de conta por débito automático e apenas as grandes companhias tenham o modelo.

“Viabilizar pagamentos recorrentes no Pix é fundamental para democratizar o acesso a esse tipo de pagamento para empresas de todos os tipos e portes, como usuários recebedores, e para as pessoas em geral, como usuários pagadores, oferecendo comodidade para ambos os lados”, diz Carlos Eduardo Brandt, coordenador do Fórum Pix, que discute a modalidade.

O Fórum Pix que confirmou a data de início do Pix automático foi realizado na segunda-feira (19). O grupo de trabalho determinou um cronograma de implantação da medida.

VEJA AS ETAPAS

Especificação – Junho a agosto de 2023

Publicação das regras e manuais – Setembro de 2023

Desenvolvimento dos sistemas – Outubro de 2023 a fevereiro de 2024

Testes – Março de 2024

Lançamento – Abril de 2024

Em nota, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) disse que os bancos brasileiros estão na vanguarda tecnológica do mundo, sempre prontos para se adequarem às inovações. A federação também afirmou que “todas as novidades reforçam a agenda de inovação do Banco Central, apoiada pela Febraban, que trarão mais comodidade e facilidades para todos os usuários do Pix”.

COMO VAI FUNCIONAR O PIX AUTOMÁTICO?

Assim como o Pix tradicional, o Pix automático será gratuito para o usuário que faz o pagamento. Para começar a usá-lo, no entanto, o cliente terá de autorizar a medida. Segundo o BC, uma série de funcionalidades estarão à disposição, como estabelecer um limite do valor da parcela a ser debitada e cancelamento da autorização a qualquer momento.

Dentre as funcionalidades oferecidas pelo novo modelo, haverá, por exemplo, a possibilidade de o cliente, ao assinar um contrato com o prestador de serviço, como escola ou academia, manifestar a intenção de pagar via Pix automático e informar os dados bancários.

Ele receberá uma notificação no aplicativo do banco para confirmar a autorização. A partir daí, os pagamentos serão efetuados de forma automática, sem que o cliente tenha que autenticar cada transação.

QUEM PODE ADERIR AO PIX AUTOMÁTICO?

Qualquer pessoa física ou jurídica que tenha conta-corrente, conta-poupança ou conta de pagamento pré-paga em uma instituição participante do Pix poderá utilizar a modalidade. Não há um aplicativo para o Pix. Ele é usado por meio do aplicativo do banco no qual o cliente tem conta.