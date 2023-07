Piso salarial de jornalistas e radialistas é debatido na Aleam

Em Cessão de Tempo realizada nesta quinta-feira (6), solicitada pelo deputado Mário César Filho (União Brasil), o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Wilson Reis, e o vice-presidente do Sindicato dos Radialistas, Elias Emanuel, falaram aos deputados sobre a importância de estabelecer o Piso Salarial das categorias profissionais que eles representam.

Reis explicou que essa reivindicação tem o objetivo de defender a dignidade profissional dos jornalistas, assim como também a luta pela retomada da exigência de formação superior em jornalismo para o exercício da profissão. O representante dos jornalistas falou ainda sobre a existência de diferenças no valor os salários pagos aos profissionais, que variam de acordo com cada veículo de comunicação.

O presidente do Sindicato dos Jornalistas informou ainda que foi apresentado ao deputado Mário César Filho um indicativo de Projeto de Lei propondo que seja regulamentado o valor de três salários mínimos mensais como piso salarial. “Pedimos a sensibilidade desta Casa e do governo para garantir um piso para essa categoria responsável por transmitir à população as informações que pautam as discussões sociais”, disse.

A profissão de Radialista foi regulamentada no ano de 1978, mas até hoje não possui um piso salarial, explicou o representante dos Radialistas amazonenses, Elias Emanuel. “Sem o piso salarial não conseguimos vislumbrar um horizonte de sucesso para aqueles que desejam atuar, iniciar nessa profissão”, disse.