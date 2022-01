PIS/PASEP 2022: confira quem irá receber os 2 saques liberados pela Caixa

Excepcionalmente em 2022, os trabalhadores formais terão direito a receber o PIS/PASEP acumulado. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal (CEF) equivalente aos anos de 2020 e 2021.

É importante lembrar que o pagamento retroativo do PIS/PASEP é resultado da decisão do Governo Federal em suspender temporariamente o pagamento do abono salarial referente ao segundo semestre de 2020. Na época, a medida foi necessária para custear o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm).

O BEm foi a maneira encontrada para estimular as empresas a prezarem pela manutenção dos postos de trabalho e, por consequência, evitar o desemprego em massa. Portanto, terão direito a receber o PIS/PASEP neste ano os trabalhadores que:

Estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Tenham recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos com carteira assinada no ano-base;

Tenham exercido atividade remunerada para pessoa jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

Tenham seus dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Vale destacar que o pagamento do PIS/PASEP é gradativo, ou seja, é liberada uma determinada quantia a cada mês trabalhado. Desta forma, após um ano de serviço formal, é possível receber o valor total de R$ 1.212. Veja a seguir a simulação com base na estimativa de salário mínimo para 2022:

1 mês: R$ 100;

2 meses: R$ 200;

3 meses: R$ 300;

4 meses: R$ 400;

5 meses: R$ 500;

6 meses: R$ 600;

7 meses: R$ 700;

8 meses: R$ 800;

9 meses: R$ 900;

10 meses: R$ 1.000;

11 meses: R$ 1.100;

12 meses: R$ 1.212.

Para conferir as informações que irão conceder o direito ao benefício, o trabalhador pode seguir uma das seguintes maneiras:

PIS (empresa privada)

Pelo aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da Caixa: www.caixa.gov.br/PIS, devendo clicar em “Consultar pagamento”;

Pelo telefone da Caixa: 0800 726 0207.

Pasep (setor público)

A consulta pode ser feita via telefone da central de atendimentos do Banco do Brasil: