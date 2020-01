Piratas roubam passageiros de embarcação no Rio Negro

Vinte e duas pessoas, entre elas cinco crianças, foram resgatadas do poder de três piratas que, por volta do meio-dia desta quinta-feira (23), invadiram uma embarcação do tipo ‘express’ que faz linha de Manaus para o Município de Manacapuru.

De acordo com o delgado titular do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que comandou a ação de resgate, os três criminosos entraram na lancha como se fossem passageiros e quando a embarcação atravessava o rio Negro eles anunciaram o assalto.

Os piratas amarraram o piloto e o co-piloto da embarcação e o jogaram para a popa. Um dos criminosos tomou a direção do barco e o levou para o furo do Paracuúba.

Conforme o delegado, assim que a polícia tomou conhecimento da situação, com a ajuda de barqueiros do Porto da Panair, a equipe saiu em direção ao local informado. Ao avistar a chegada dos policiais, os piratas fugiram para a mata, deixando a embarcação com as vítimas encalhada em um barranco.

De acordo com o delegado, os criminosos ainda conseguiram levaram R$ 5 mil da renda do barco, mais de 20 celulares e todo dinheiro dos passageiros. Ainda segundo o delegado, a maioria dos passageiros é formada por agricultores de comunidades ribeirinhas que vão para Manaus vender a sua produção nas feiras e voltam com dinheiro e compras.

fonte: acrítica

