“Piratas do rio” atacam embarcação transportando combustível no Rio Madeira

Na madrugada de segunda-feira (12), uma embarcação transportando combustíveis pelo Rio Madeira foi atacada por “piratas do rio”.

Segundo a tripulação, o grupo de criminosos surgiu numa lancha atirando com armamento pesado, causando pânico em todos que ali se encontravam. Os meliantes só não contavam que no rebocador existiam seguranças armados que responderam também com tiros. A ação durou cerca de uma hora até que os bandidos resolveram desistir e ir embora.

O resultado do tiroteio foi registrado em vídeo. Confira abaixo: