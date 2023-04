Pirarucu e tambaqui de manejo sustentável são vendidos pela FAS como opções para Semana Santa

Nesta terça-feira, 4 de abril, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) dá início às vendas da feira de tambaqui e pirarucu, de manejo sustentável, para a Semana Santa. No total, serão comercializadas cinco toneladas de tambaqui, 735 quilos de pirarucu seco e 1.730 quilos de pirarucu fresco. As vendas acontecem na sede da FAS, localizada na rua Álvaro Braga, nº 351, bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre FAS e a Associação dos Moradores e Usuários da RDS Mamirauá Antônio Martins (Amurman). Nesta edição, os pescados são oriundos da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, distante 640 quilômetros de Manaus, e não está enquadrada na faixa territorial de incidência de casos de rabdomiólise, segundo as autoridades de Saúde do Estado.

Na terça-feira, as vendas começam com o tambaqui. Para os consumidores interessados, os preços são variáveis: o peixe pesado com até 4 quilos sai a R$ 10 por quilo; o peixe com peso de 4 a 5 quilos sai a R$ 12 por quilo; o peixe com peso de 5 a 7 quilos sai por R$ 14 por quilo; e o peixe pesado acima de 7 quilos sai a R$ 18 por quilo. As vendas seguem ao longo da semana ou até acabar o estoque.

Pirarucu

Já na quarta e quinta-feira, 5 e 6 de abril, a FAS inicia a comercialização do pirarucu seco e fresco. Ao todo, serão 735 quilos de pirarucu seco, saindo a R$ 29 por quilo; e 1.730 quilos de pirarucu fresco, com o filé vendido a R$ 30 por quilo, a manta a R$ 19 por quilo, a ventrecha a R$ 15 por quilo, e a carcaça a R$ 7 por quilo.

Os valores arrecadados serão repassados para 40 famílias da Comunidade São José, setor Maiana, que vivem na RDS Mamirauá e são ligadas diretamente ao manejo sustentável dos pescados.

“Esta é uma época muito especial para as celebrações religiosas de muitas famílias. E visto que estamos em uma região rica em pescados, a FAS trabalhou arduamente para garantir os melhores produtos para a sociedade de Manaus, e proporcionar um importante giro econômico para as comunidades do interior do Amazonas”, destaca Edvaldo Corrêa, gerente do Programa Floresta em Pé da FAS.

A venda do pirarucu tem apoio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas (Sema) e do Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Fonte Boa (IDSFB), junto do apoio da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).