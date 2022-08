Pirarucu apreendido pela PF e Prefeitura de Parintins é beneficiado para doação

PARINTINS — As mais de 24 toneladas de pirarucu apreendidas pela Polícia Federal e Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – Sedema estão em processo de beneficiamento para serem doadas à população em situação de vulnerabilidade.

Do total apreendido, 19 toneladas são de peixes inteiros, 438 unidades. Em razão da quantidade será um trabalho de vários dias. Há também parte em mantas salgadas e frescas.

A Prefeitura de Parintins contratou uma equipe de profissionais para tratar e embalar o pescado apreendido. O trabalho está sendo feito na Fábrica de Gelo Água do Mar.

“Todas as unidades serão tratadas, embaladas e esperamos concluir o beneficiamento até a próxima semana”, salientou o secretário da Sedema, Alzenilson Aquino, que acompanha a operação desde a apreensão do pescado.

Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho e Habitação -Semasth a distribuição para entidades, escolas e famílias em situação de vulnerabilidade social.

O procedimento de autuação da infração cometida pelas embarcações foi concluído com aplacação das penalidades e multas aos proprietários.

A fiscalização que resultou na maior apreensão de pirarucu na região do Baixo Amazonas ocorreu no dia 03 de agosto. Duas embarcações, Capitão Lourão e Thaiane Mirella procedentes dos municípios de Tefé e Fonte Boa, praticavam a pesca ilegal nas proximidades do município de Parintins, quando foram surpreendidas por agentes federais.

A pesca do pirarucu fora de áreas de manejo é proibida por legislação federal.

Por Panorama Parintins