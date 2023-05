Pinscher morre ao salvar 4 crianças de ataque de rottweiler

Um cão da raça pinscher morreu enquanto tentava salvar quatro crianças com idades entre os três e os sete anos de um ataque de um rottweiler, na tarde de quinta-feira, em Linhares, no estado brasileiro de Espírito Santo.

Segundo o dono de Bili, Aderaldo Bergamo, o rottweiler pertence a um vizinho e, apesar de já ter atacado outras pessoas, anda solto frequentemente.

“As propriedades são grandes e as crianças acabam brincando por todo o lado. O cão do vizinho anda para tudo quanto é lado; está sempre solto. Já mordeu umas quatro ou cinto pessoas. E, desta vez, as crianças estavam a brincar no meu quintal, quando o rottweiler apareceu muito nervoso. O Bili estava com as crianças”, contou o homem ao g1, detalhando que, quando o animal viu o cão a aproximar-se das crianças “atacou-o com uma coragem sem fim”.

“Enquanto o Bili estava sendo atacado pelo outro cão, os pais das crianças saíram para poder socorrer os meninos. Deu a vida para salvar as crianças, foi um grande herói. É uma história muito triste. Já avisei tantas vezes o vizinho para ter cuidado com aquele cão”, lamentou.

O cão, que estava com a família de Bergamo há um ano, foi transportado para um veterinário, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

De acordo com o homem, um dos aspectos mais difíceis foi ter de contar à filha de quatro anos que Bili morreu.

“Já estava com saudades dele. A mãe levou-a a passear e já estamos tentando encontrar outro cão. Vamos dar-lhe o mesmo nome”, disse.

FONTE: NOTICAS AO MINUTO