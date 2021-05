Pinscher desenterra drogas e entrega dono traficante à polícia; veja vídeo

Um cachorro da raça pinscher ajudou agentes da Polícia Federal (PF) em uma operação realizada na última quinta-feira (20), no Mato Grosso. O pequeno animal entregou o dono traficante ao mostrar que ele havia escondido drogas no quintal da própria casa.

A Operação policial “Hot Money” teve como alvo uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas interestadual na região conhecida como Vale do Araguaia, no Mato Grosso. Durante uma busca na casa do suspeito, o cachorro começou a cavar em uma determinada área do quintal.

Os policiais acompanharam e ajudaram a cavar o buraco. No local foram encontrados tabletes de drogas escondidos. A operação prendeu três pessoas em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Também foi apreendida uma grande quantidade de dinheiro em espécie em diversos locais onde foram cumpridos os 28 mandados judiciais.

Após a prisão do traficante, o cachorro ficou sob os cuidados dos policiais federais envolvidos na operação da PF.

