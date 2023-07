Piloto de 18 anos morre em acidente em circuito da Fórmula 1

O piloto holandês Dilano van’ t Hoff, de 18 anos, morreu após se envolver em acidente durante etapa da Fórmula Regional Europeia (FRECA), disputada no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

Van’ t Hoff perdeu controle de seu carro em um trecho da Kemmel Straight, molhado pela chuva, e ficou de lado na pista, sendo atingido na lateral por Adam Fitzgerald, que não conseguiu desviar do colega de categoria. Colisões do tipo são conhecidas como “batidas em T” e costumam ser das mais perigosas do automobilismo. Em 2019, o francês Antoine Hubert faleceu do mesmo jeito em uma corrida da Fórmula 2, perto do local.

O circuito de Spa-Francorchamps, apesar de ser um dos mais míticos do esporte a motor, é também perigoso. A curva Raidillon, que vem na sequência da famosa Eau Rouge e antecede a Kemmel Straight, recebeu algumas mudanças ao longo dos anos para que ficasse mais segura, sendo a mais recente a expansão de sua área de escape em 2022.

Como estava chovendo durante a etapa da FRECA, os riscos estavam maiores do que o comum, e acabou resultando na fatalidade. Van’ t Hoff era membro da equipe MP Motorsport, a mesma pela qual Felipe Drugovich se sagrou campeão da Fórmula 2 em 2022 e que Caio Collet corre na Fórmula 3 deste ano.