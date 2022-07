PF prende suspeito de ser o mandante das mortes de Dom e Bruno

TABATINGA — A Polícia Federal prendeu, na quinta-feira (8), o peruano Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia, suspeito de ser o mandante dos homicídios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Os crimes ocorreram no início de junho na região do Vale do Javari, no Amazonas. A prisão foi confirmada ao blog blog da Andréia Sadi pelo superintendente da PF no Amazonas, Eduardo Fontes.

Colômbia foi detido em flagrante por uso de documentos falsos ao ser ouvido na delegacia de Tabatinga sobre suposta participação nos homicídios. Ele negou envolvimento com o crime.

Apesar de negar participação nos assassinatos, uma das linhas de investigação da PF é de que Colômbia, que também seria um traficante de drogas, compra pescado ilegal de criminosos da região.

Como a pena do crime de uso de documentos falsos é superior a quatro anos, Coelho não poderá ser solto por pagamento de fiança. E a PF pretende pedir a prisão temporária dele para que possa aprofundar as investigações.

A PF deve dar uma entrevista nesta sexta-feira (8) com atualizações do caso. Entre os pontos, a PF vai explicar como foi feita a reconstituição do crime e informar sobre o envio do caso para a Justiça Federal, para onde o caso foi encaminhado por ter relação com terras indígenas.