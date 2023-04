PF prende homem com 14kg de cocaína em banco de cadeira de drogas

Durante fiscalização no Aeroporto Internacional de Tabatinga, a Polícia Federal efetuou a apreensão de aproximadamente 14 kg de substância análoga à pasta base de cocaína. A droga encontrava-se escondida dentro do revestimento do assento de uma cadeira de rodas.

Um homem de origem colombiana teve a prisão decretada e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga/AM.

Foi instaurado inquérito policial para verificação da procedência da droga. Vale ressaltar que o crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40,I da Lei 11.343/06), com pena de até 15 anos de reclusão, além de multa.

Vale ressaltar que ocorreu flagrante do mesmo modus operandi no dia 20/03, também em Tabatinga/AM, em que Policiais Federais realizaram a apreensão de 15 kg de cocaína e a prisão de um homem de origem mexicana que trazia a droga acondicionada em cadeira de rodas elétrica.