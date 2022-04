PF prende estrangeiros com quase meio milhão de reais em notas falsas

SÃO LUÍS, MA (PF/MA) — A Polícia Federal prendeu em flagrante, ontem (13), dois estrangeiros com cerca de R$ 500 mil em notas falsas, produtos químicos possivelmente utilizados na falsificação, além de 12.180kg de papel em branco para confecção de novas cédulas. A prisão ocorreu na cidade de São Luís (MA).

As investigações apontam que os estrangeiros teriam vindo de São Paulo para São Luís, com o intuito de vender as cédulas e de arregimentar novos atores para participarem do esquema criminoso.

Devido à alta quantidade de notas falsas e aos indícios da existência de uma estrutura organizada de falsificação, que podem ocasionar prejuízos irreparáveis não só aos cidadãos e empresas que recebem as notas falsas, mas também à credibilidade do Sistema Financeiro Nacional, a PF representou ao Juízo pela conversão das prisões em flagrante em preventivas.