PF prende dois foragidos da operação Fair Play

Em desdobramento da operação Fair Play deflagrada na sexta-feira, 14/10, a Polícia Federal prendeu dois homens que estavam foragidos. De acordo com a PF, a dupla é suspeita de integrar um grupo empresarial que movimentou cerca de R$ 156 milhões, com o ‘golpe do empréstimo’.

Um deles foi preso na noite de sexta-feira, em um hotel em Garulhos (SP). Outro foi preso no início da noite de sábado, 15/10, em Curitiba (PR).

A Polícia Federal ressalta que as investigações continuam e que, no momento, apenas um investigado está foragido.

Investigações

Um inquérito da Polícia Federal investiga os crimes desde 2021. O órgão disse ter confirmado que a empresa investigada busca atrair servidores públicos e aposentados.

De acordo com os investigadores, a empresa investigada está ligada a um grupo empresarial que atua “nos mais diversos segmentos comerciais” relacionados a promoção de eventos como shows com “atrações nacionais na cidade de Manaus, campeonatos de pescaria, patrocínio de equipe de e-sports, até a compra e venda de automóveis”.

Para ter sucesso nessa empreitada, os suspeitos adotaram como estratégia a de atrair principalmente servidores públicos e aposentados.

“Em um período de 2 anos, o grupo empresarial investigado movimentou, aproximadamente, R$ 156 milhões. Os sócios e representantes, por sua vez, apresentaram evolução patrimonial meteórica, enquanto ostentavam um alto padrão de vida em redes sociais, residindo em condomínios de luxo, realizando viagens nacionais e internacionais e adquirindo veículos e embarcações também de luxo”, detalhou a PF.

Segundo a PF, estão sendo apuradas práticas criminosas que vão desde crimes contra o sistema financeiro e a economia popular, até lavagem de dinheiro e organização criminosa, dentre outros. Se somadas, as penas podem ultrapassam 30 anos de prisão.

Prisões

Foram expedidos sete mandados de prisão. Na sexta-feira, três pessoas foram presas em Manaus, uma em Aracaju. Outros 19 mandados foram de busca e apreensão.

Por Toda Hora