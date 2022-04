PF prende aluno para evitar ato terrorista em Universidade Federal

JATAÍ, GO (DIÁRIO DO PODER) — A Polícia Federal deflagrou na terça-feira (12) a Operação Sicário, em que prendeu um estudante universitário que teria ameaçado praticar e já estaria preparando um atentado terrorista contra a comunidade da Universidade Federal de Jataí, no Sudoeste de Goiás.

Ao todo, 14 policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão e o de prisão temporária do estudante, que não teve o nome revelado.

A investigação teve início após comunicação da Universidade Federal de Jataí de que um aluno teria feito graves ameaças contra a comunidade universitária.

Durante as investigações, foram constatados fortes indícios que revelaram a iminência de um atentado, pelo que foi necessária ação rápida e efetiva da Polícia Federal.

O investigado poderá responder pela prática do crime de realização de atos preparatórios de terrorismo (art. 5º da Lei n. 13.260/2016), cuja pena pode chegar a 8 anos de reclusão, entre outros que venham a ser elucidados até a conclusão das investigações. (Com informações da Comunicação Social da PF em Goiás).