PF inutiliza balsas de garimpo ilegal, no Vale do Javari

Nesta quinta-feira (23/3), a Polícia Federal no Amazonas realizou a Operação Tucandeira, que tem por objetivo a identificação, abordagem e inutilização de balsas/dragas que operam a atividade de garimpo ilegal de ouro no Vale do Javari/AM.

A operação teve como resultado a destruição de três balsas/dragas utilizadas na garimpagem ilegal. A ação contou com policiais federais e com fiscais do IBAMA.

A PF esclarece que atualmente toda a atividade de lavra de ouro no Vale do Javari é ilegal e que, portanto, as ações objetivando a desintrusão dessa importante hidrovia continuarão a ser realizadas, assim como serão estendidas a outras regiões de garimpo ilegal detectadas no estado do Amazonas.