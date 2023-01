PF identifica homem suspeito de quebrar relógio raro exposto no Planalto

BRASÍLIA — Cláudio Emanoel da Silva Gomes é o nome do homem suspeito de quebrar o relógio trazido por Dom João VI, presente da Coroa Francesa, que estava exposto no Palácio do Planalto. O vandalismo aconteceu durante os ataques extremistas às sedes dos três poderes, no dia 8 de janeiro, em Brasília. A informação foi confirmada pela Polícia Federal.