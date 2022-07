PF deflagra operação para desarticular grupo envolvido com garimpo ilegal em Jutaí

A Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas deflagrou, nesta quarta-feira (20), a Operação Uiara III.

Trata-se de investigação que visa desarticular organização criminosa voltada à prática de garimpo ilegal e demais crimes conexos, como corrupção ativa e passiva, crimes ambientais e possíveis outros ocorrendo em sua maior parte na cidade de Jutaí/AM. As penas, somadas, podem ultrapassar a 20 anos de reclusão.

A operação contou com a participação de policiais federais do Amazonas e do COT

(Comando de Operações Táticas).

Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 10 medidas cautelares, dentre elas as de afastamento do cargo/funções públicas e acesso à prefeitura de Jutaí/AM, além da cassação de autorizações de garimpos de minério ilegal.

Na Operação Uiara I, que teve por objetivo a desintrusão de garimpeiros ilegais na região de Autazes/AM e Nova Olinda do Norte/AM, foram destruídas 131 balsas, sendo três pessoas presas com 150 gramas de ouro extraído ilegalmente da calha do Rio Madeira.

Na Operação Uiara II, que teve por objetivo a desintrusão de garimpeiros ilegais na região de Borba/AM, foram destruídas 34 balsas.

A SR/PF/AM esclarece que atualmente toda a atividade de lavra de minério na região é ilegal e que as ações objetivando a desintrusão de garimpeiros continuarão a ser realizadas, assim como serão estendidas no decorrer do ano a outras regiões no Estado do Amazonas.