PF confirma que um dos remanescentes humanos é de Dom Phillips

A Polícia Federal confirmou, nesta 6ª feira (17), que um dos remanescentes humanos que chegou da Amazônia é do jornalista Dom Phillips. A informação foi dada ao SBT News.

Mesmo com a identificação, a Polícia Federal continuará com análises para determinar a causa da morte. A confirmação do DNA foi feita por meio da arcada dentária do jornalista. À reportagem, a polícia confirmou que, inicialmente, foram feitos testes com a impressão digital. Mas o método não apresentou resultados.

O DNA do indigenista Bruno Araújo ainda não foi identificado. Os testes continuam.