PF apreende lancha e destrói balsa usada em garimpo ilegal no AM

A Policia Federal (PF) destruiu uma balsa que era usada em garimpo ilegal na região do Médio Juruá, no interior do Amazonas. Uma lancha que pertencia a garimpeiros também foi apreendida. A ação aconteceu no dia 17 de novembro, em parceria com Ibama, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Polícia Militar.

Conforme divulgou a PF, nesta terça-feira (22), as equipes percorreram 1,5 km em vias fluviais. Foram quatro dias de buscas feitas de forma minuciosa.

A balsa foi encontrada em uma área de difícil acesso. A embarcação tinha toda uma estrutura com eletrodoméstico e outros vestígios que apontavam que pessoas pretendiam permanecer nela por bastante tempo, de acordo com a Polícia Federal.

A PF esclarece que atualmente toda a atividade de lavra de minério na região é ilegal e que as ações para retirada de garimpeiros devem continuar e serão estendidas no decorrer do ano a outras regiões do estado.

