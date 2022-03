Petrópolis ainda tem cinco desaparecidos na tragédia de fevereiro

As buscas por cinco desaparecidos após a forte chuva do dia 15 de fevereiro prosseguem em Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Até o momento, a equipe Técnica e Científica da Polícia Civil registrou 231 óbitos, sendo 137 mulheres, 94 homens e 44 menores. De acordo com a prefeitura, há 1.117 pessoas em abrigos.

O Corpo de Bombeiros finalizou no domingo (27) as buscas no Morro da Oficina, um dos mais afetados pelo temporal. As operações agora estão concentradas na região da Chácara Flora, onde ainda há duas pessoas desaparecidas, e nos rios e afluentes que passam pela cidade e seguem até a cidade de Três Rios, onde três vítimas são procuradas.

Mergulhadores e cães

A varredura nos rios conta com mergulhadores e equipes terrestres munidas de cães de busca e salvamento e apoio de maquinários. Mais de 130 militares atuam na operação.

A operação de resgate chegou a registrar mais de 100 pontos de buscas e envolveu mais de 640 bombeiros e 140 de outros estados, além de mais de 50 cães farejadores. Vinte e quatro pessoas foram resgatadas com vida.

