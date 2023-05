Petróleo jorrou no Amazonas pela primeira vez em 1954

A História revela que Nova Olinda (AM) viu surgir em 1954 o primeiro dos 95 poços no Amazonas, do tipo que jorrava a ponto de dar um banho de petróleo em quem estivesse por perto.

A história da Petrobras no Estado, inclusive de respeito à floresta, deixa claro que não têm boas intenções a birra do Ibama e atitudes lacradoras de Marina Silva (Meio Ambiente) no veto ao pedido da petroleira para iniciar pesquisas em área promissora, cujas reserva estão estimadas em pelo menos 10 bilhões de barris. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.

Há lances de desonestidade, como a afirmar que a exploração se daria “na foz do rio Amazonas”. Na verdade, fica a 500km de distância.

Após Lula orientar a Petrobras a pedir reconsideração do veto, Marina, o Ibama e as ONGs que mandam nos dois têm uma chance de se redimir.

Marina duvida de uma nova demissão, como no primeiro governo. Ela se acha uma espécie de avalista de Lula no plano internacional.