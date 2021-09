Petrobras terá novo modelo contratual para gasolina e diesel com distribuidoras

A Petrobras vai alterar os modelos de contrato com distribuidoras de combustíveis. Em comunicado ao mercado, a estatal diz ter aprovado novos modelos contratuais para venda de gasolina A e de óleo diesel rodoviário e marítimo para as distribuidoras, sem detalhar quais as mudanças.

Afirma apenas que o objetivo é “simplificar alguns processos, aumentar a competitividade e trazer flexibilidade para a Petrobras na adoção de novas estratégias comerciais.”

No novo modelo será possível ajustar condições comerciais de acordo com o mercado, “representando um passo importante para o posicionamento da Petrobras no novo ambiente competitivo.”

Diante do cenário atual do mercado, segundo a Petrobras, caracterizado pela entrada de produto importado por terceiros e pelo processo de desinvestimento de ativos de refino, “torna-se necessário promover aperfeiçoamentos em algumas cláusulas comerciais e operacionais”.

A companhia ressalta que não há mudanças nas práticas de precificação, que seguem alinhadas com os mercados internacionais.

Os novos contratos serão submetidos à homologação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

FONTE: ESTADÃO CONTEÚDO

Comentarios