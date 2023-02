Petrobras abre inscrições para concurso com mais de mil vagas

Começam nesta quarta-feira (15), as inscrições do concurso da Petrobras com 1.119 vagas para profissionais de nível técnico. O salário inicial é de R$ 5.563,90.

Entre as oportunidades, 373 são para preenchimento imediato e 746 para formação de cadastro reserva (CR). Os contratados poderão atuar em quaisquer unidades da estatal no Brasil. Há postos para profissionais com formação nas seguintes áreas:

enfermagem do trabalho (5 vagas + 10 CR)

inspeção de equipamentos e instalações (11 + 22 CR)

logística de transportes — controle (6 + 12 CR)

manutenção — elétrica (41 + 82 CR)

manutenção — instrumentação (55 + 110 CR)

manutenção — mecânica (66 + 132 CR)

operação (114 + 228 CR)

operação de lastro (24 + 48 CR)

projetos, construção e montagem — elétrica (4 + 8 CR)

projetos, construção e montagem — mecânica (5 + 10 CR)

segurança do trabalho (36 + 72 CR)

suprimento de bens e serviços — administração (6 + 12 CR)

A empresa oferece plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), previdência complementar (opcional), incentivos educacionais para dependentes, entre outros benefícios.

Passo a passo para se inscrever

As inscrições vão até as 18h de 17 de março, pelo site www.cebraspe.org.br. A taxa custa R$ 62,79 — o prazo para solicitar isenção vai de 15 a 27 de fevereiro. O edital prevê gratuidade para pessoas que se enquadram em uma das condições a seguir:

pertencem a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal;

ou são doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O certame é organizado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos). Em caso de dúvidas, os candidatos podem contatar a banca pelo telefone 0800 722 1125, além do e-mail sac@cebraspe.org.br.

O que estudar para o concurso da Petrobras

Marcada para 30 de abril, com aplicação em todas as capitais brasileiras, a prova objetiva cobrará a resolução de 100 questões do tipo “certo” ou “errado” abordando conteúdos sobre:

língua portuguesa;

matemática;

conhecimentos específicos.

Conforme o cronograma, a divulgação do gabarito oficial preliminar está prevista para ocorrer em 2 de maio. O período para interposição de recursos ficará aberto nos dois dias seguintes (3 e 4).

A seleção terá validade de 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, a critério da estatal, conforme estabelece o edital.

Veja as principais datas do cronograma

Inscrições: de 15 de fevereiro a 17 de março

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 15 a 27 de fevereiro

Pagamento da taxa de inscrição: até 22 de março

Divulgação dos locais de aplicação da prova: 18 de abril

Aplicação da prova objetiva: 30 de abril

Divulgação do gabarito preliminar: 2 de maio

Interposição de recursos quanto ao gabarito: em 3 e 4 de maio

Divulgação do resultado final: 10 de julho