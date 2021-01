Pessoas com dificuldades respiratórias recebem concentradores de oxigênio

Nesta quarta-feira (27/01), o Governo do Amazonas realizou a entrega de 23 concentradores de oxigênio nas casas de pessoas com problemas respiratórios, que necessitam do uso do equipamento para tratamento em casa. A ação foi conduzida por profissionais do Programa Melhor em Casa, coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), em parceria com o Governo Federal. Anteriormente, outras 20 unidades já haviam sido entregues.

De acordo com a fisioterapeuta Mariana Rebouças, integrante do “Melhor em Casa” que coordenou a distribuição, é garantida Atenção Domiciliar (AD) para as pessoas cadastradas no programa, por meio de acompanhamento da equipe multidisciplinar. Rebouças enfatiza que a entrega dos concentradores promove autonomia aos pacientes, garantindo que eles não precisem retornar para as unidades hospitalares.

Concentradores

“Nossos pacientes são todos domiciliados. São pacientes que necessitam do uso de oxigênio de forma intermitente ou de forma contínua. E o programa ‘Melhor em Casa’ tem feito todo o possível para manter esses pacientes estáveis em casa. O cadastro deles é feito por nossa equipe quando as unidades mandam a notificação de que o paciente, que estava internado, receberá alta hospitalar”, esclareceu.

Um dos contemplados com a entrega dos equipamentos foi um menino de cinco anos, portador de microcefalia, que passou pelo procedimento de traqueostomia, no ano passado, e necessita do uso de oxigênio. O pai dele, Enilson Fernandes, de 43 anos, recebeu a equipe do “Melhor em Casa” com muita emoção, por saber que a criança estava sendo contemplada com o aparelho.

“Essa entrega vai ajudar 100%. Já melhorou demais. É muito gratificante. Quero agradecer toda a equipe, que faz esse acompanhamento constante com a gente, e que hoje está realizando essa entrega, orientando a família sobre como usar. Antes do programa, a gente corria de um lado para o outro e agora melhorou muito”, relatou, alegre, o pai da criança.

Capacitação

Antes de serem realizadas as entregas, a equipe multidisciplinar recebeu treinamento para manuseio do equipamento, para que pudesse transmitir, com segurança, o passo a passo às famílias dos pacientes, que precisarão fazer o manuseio diário dos concentradores de oxigênio.

*Com informações da assessoria

