Pesquisadora encontra sucuri gigante ao monitorar ninho; veja vídeo

Uma pesquisadora, bióloga Kefany Ramalho, se surpreendeu ao encontrar uma sucuri gigante, durante um trabalho de monitorar pessoalmente um ninho de Arara Azul. Ela encontrou a cobra grande perto de uma árvore onde os pássaros se abrigavam, em uma propriedade no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

O vídeo foi publicado há duas semanas na página da Fazenda Caiman — no Dia Mundial da Cobra, comemorado no dia 8 de julho e as imagens viralizaram nas redes sociais. Uma especialista explicou o aumento das sucuris na região por conta de mudanças na estação do ano.

Nas imagens, a pesquisadora filma um colaborador preparando equipamentos para subir até a copa de uma árvore da espécie Manduvi. Bem próximo ao local, de forma camuflada, a cobra se movimentava lentamente no solo até sumir para dentro da mata.

“Olha o tamanho dessa sucuri! Tranquilinha. Olha que coisa mais linda”, diz a pesquisadora.

FONTE: D24AM

