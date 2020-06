Pesquisador sugere que chinesas tenham 2 maridos para procriarem mais

Um professor de economia da Universidade de Shanghai sugeriu uma solução para a baixa taxa de natalidade da China: permitir às mulheres que tenham dois ou mais maridos, para que possam dar à luz a vários bebês. A ideia gerou forte repercussão negativa. As autoridades do país vêm há alguns anos tentando convencer os casais a terem mais filhos. Já lhes disseram que é dever patriótico ter dois bebês, ofereceram baratear os custos da educação e estender o período da licença maternidade, além de dificultar o aborto e o divórcio.

A ideia é diminuir a disparidade de gêneros no país -há 34 milhões de homens a mais do que mulheres, o que cria uma crise demográfica que pode dificultar o crescimento econômico nas próximas décadas. Na China, onde moram 1,4 bilhão de pessoas, há uma preferência por meninos e uma prática de abortar meninas.

O limite de um filho por casal ficou em vigor por 35 anos na China e foi, provavelmente, a mais dura política pública de redução da natalidade no mundo. A regra permitia mais de um filho a depender de determinados fatores: se a família mora no campo ou na cidade, se os pais têm irmãos, se trata-se de minorias étnicas e se o primeiro filho foi uma menina.A medida deu certo e, hoje, há 100 milhões de filhos únicos do sexo masculino com menos de 40 anos.

“Eu não sugeriria poliandria se a proporção de gênero não fosse tão severamente desequilibrada”, escreveu o professor Yew-Kwang Ng em sua coluna em um site de negócios chinês este mês. “Só estou sugerindo que devemos considerar a opção diante de uma proporção desequilibrada de gênero”, completou.Em 2015, o Partido Comunista começou a desfazer sua política de filho único, mas a medida teve pouco impacto.

Mulheres nascidas a partir da década de 1980 tendem a adiar o casamento em função da carreira e ter apenas um filho -quando o têm-, ao invés de dividir a atenção e os recursos financeiros com mais de uma criança.Segundo o acadêmico, o grave desequilíbrio de gênero causou uma competição entre homens procurando esposas, deixando milhões de solteiros lutando para “satisfazer suas necessidades psicológicas e físicas”.

“Se dois homens estão dispostos a se casar com a mesma esposa e a mulher também, por que razão a sociedade tem para impedi-los de compartilhar uma esposa?”, Ng questionou. Ele citou a poligamia como parte de “uma longa história”, citando como exemplo o Tibete, onde a prática se tornou ilegal após a anexação da China em 1950. Para reforçar seu argumento, Huang disse que, de uma perspectiva biológica, as mulheres são mais capazes de satisfazer o desejo sexual de vários homens do que o contrário. “É comum as prostitutas atenderem mais de dez clientes em um dia”, escreveu.

Enquanto isso, quando se trata de outros aspectos da vida, Huang argumentou que é razoável que as mulheres façam tarefas para várias famílias por uma questão de eficiência. “Fazer refeições para três maridos não vai demorar muito mais do que para dois maridos”, completou.A sugestão de poligamia de Huang gerou polêmica.

Algumas pessoas se opuseram à ideia porque a poligamia desafiava suas visões tradicionais sobre o casamento.Mas mais pessoas, principalmente mulheres, criticaram Huang por sua atitude misógina e machista em relação às mulheres, dizendo que ele via as via somente como ferramentas e objetos reprodutivos para satisfazer as necessidades sexuais dos homens.

FONTE: FOLHAPRESS

